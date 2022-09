Sessão da Câmara não ocorrerá nesta quarta-feira (7) e chegada de suplentes será adiada

Por conta do feriado nacional de 07 de Setembro (Independência do Brasil), a Câmara de Rondonópolis não irá realizar a sessão ordinária desta quarta-feira (7). A suspensão adia a chegada de quatro suplentes no Poder Legislativo.

Na última semana, os vereadores Kalynka Meireles (Republicanos), Paulo Schuh (DC), Marisvaldo Gonçalves (UB) e Beto do Amendoim (PTB) tiveram o pedido de afastamento por 121 dias aprovado em Plenário. Assumem a vaga, respectivamente, Daniel do Comercial Simone (Republicanos), Professor Alikson Reis (DC), Odair Moura (UB) e Jamal Doud (PTB).

Segundo o apurado pela reportagem, existe a possibilidade de convocação de uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira (8). Até este momento, porém, não houve tal formalidade.

Caso não ocorra, os suplentes só assumirão o posto na semana que vem.