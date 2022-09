Sine oferta 3 mil vagas de emprego em 27 municípios; 398 só em Rondonópolis

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT) disponibiliza 3.082 novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. As vagas estão disponíveis em 27 municípios do Estado, inclusive em Cuiabá e Várzea Grande. Há vagas também para pessoas com deficiência (PCD).

As vagas são para as cidades de: Cuiabá e Várzea Grande (400); Água Boa (60); Alta Floresta (41); Alto Araguaia (118); Alto Taquari (04); Aripuanã (03); Barra do Garças (291); Brasnorte (23); Cáceres (05); Campo Novo do Parecis (155); Campo Verde (126); Canarana (61); Colíder (124); Diamantino (33); Guarantã do Norte (14); Juara (11); Juscimeira (01); Lucas do Rio Verde (95); Nova Mutum (17); Pontes e Lacerda (76); Primavera do Leste (326); Rondonópolis (398); Sapezal (128); Sinop (256); Sorriso (138); Tangará da Serra (64).

O trabalhador também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/

Inscrição

Os interessados devem procurar a unidade do SINE mais próxima de sua residência, com os documentos pessoais.

Estas oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio.