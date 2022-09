Sobe para quatro o número mortos da mesma família de Rondonópolis

Sobe para quatro o número de vítimas fatais envolvendo moradores de Rondonópolis que sofreram um acidente no município de Nova Mutum-MT.

Não foi informado a causa do acidente envolvendo um carro Prisma e uma carreta que ocorreu na tarde de quarta-feira (07), no Km 567 da BR-163.

Segundo informações, os ocupantes do veículo voltavam de um velório onde o pai do condutor do carro havia falecido e sido sepultado no último domingo (04), em Guarantã do Norte.

Após a colisão, o motorista Daniel Marcos Meira, 46 anos, e a filha Adelícia das Virgens Meira, 15 anos, morreram no local. Outras duas vítimas identificadas como Aquila Samily Meira dos Santos, 12 anos, e Zélia Maria das Virgens, 53 anos, foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro, porém, não resistiram e morreram na unidade hospitalar.

A quinta vítima se trata de uma prima do motorista, ela está internada em estado grave e foi identificada sendo Rita Rosangela Gomes Meira, 41 anos.

O motorista da carreta não se feriu.