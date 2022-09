Socorristas realizam o segundo parto na rodovia em 2022

As equipes de resgate da Rota do Oeste de Rondonópolis realizaram o parto de uma mulher de 35 anos no início da manhã desta segunda-feira (26) no km 235 da BR-364, na entrada da cidade de Rondonópolis. Uma menina, que recebeu o nome Eloá, veio ao mundo antes mesmo que os socorristas conseguissem transferir a mãe, Silvana Vieira da Cruz, para a ambulância de atendimento. Este é o segundo parto realizado pelas equipes de resgate da Rota do Oeste apenas em 2022.

É a quinta vez que Leonardo Pereira, socorrista da Rota do Oeste desde o início dos serviços operacionais da Concessionária, participa de um atendimento a parto na rodovia. Ele conta que quando a equipe chegou ao local, Silvana estava acompanhada de sua mãe dentro do veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde já na fase ativa do trabalho de parto. A equipe a auxiliou até que sua bebê nascesse e ambas foram transferidas à ambulância para serem encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia, onde receberam o atendimento médico adequado. Mesmo já tendo participado de outros partos, Pereira não deixou de se emocionar: “Realizamos o primeiro atendimento e a equipe médica cortou o cordão umbilical. Foi muito especial”, Lembra.

O atendimento ocorreu por volta das 5h45, depois que o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu uma ligação pelo 0800 065 0163 solicitando atendimento médico a uma mulher em trabalho de parto na rodovia. Silvana, que mora em uma propriedade rural próxima a Campo Verde, estava a caminho de Rondonópolis para uma consulta de pré-natal quando percebeu que não teriam tempo de chegar ao destino: estava em trabalho de parto. Após o acionamento, rapidamente a equipe de resgate foi encaminhada ao local onde o atendimento ocorreu. Silvana relata que vinha sentindo dores há alguns dias, mas não esperava que o nascimento de sua segunda filha ocorresse nesta semana.

Apesar de as equipes estarem de prontidão para atendimento de emergências rodoviárias, a gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Nathane, destaca que o atendimento clínico está disponível a todos os usuários. “As gestantes que utilizam a rodovia podem se encaminhar às bases de Serviço de Atendimento o Usuários (SAUs) ou solicitar o atendimento via 0800 que prontamente iremos atender”, esclarece. O atendimento pode ser solicitado ainda aos inspetores de tráfego, que percorrem a rodovia com caminhonetes caracterizadas 24 horas por dia, sete dias por semana.

A mãe do 20º filho da BR-163 contou com o apoio dos socorristas Leonardo Pereira, Fábio Rodrigues e Jeniffer Camila. Apesar de assustada e chorosa, a garotinha nasceu saudável e foi rapidamente entregue em seus braços pelos socorristas. De acordo com a mãe, Eloá permanece no hospital por conta do baixo peso, mas está crescendo e se desenvolvendo a cada dia.

Filhos da BR – Eloá é o 20º bebê a nascer na rodovia BR-163/364 ou nas instalações de atendimentos a Concessionária Rota do Oeste, apesar de o parto de sua mãe Silvana ser o 19º atendido. Em abril de 2018, uma moradora de Cláudia deu à luz a gêmeos em uma unidade de resgate da Concessionária em Sinop.