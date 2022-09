Supremo sorteia Barroso como relator de último recurso de Neri Geller

O futuro do candidato ao Senado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Neri Geller (PP) está nas mãos do ministro de outra Corte. Do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso foi sorteado para ser o relator da última tentativa jurídica de Neri validar seus votos nestas eleições.

Neri recorreu ao STF, mesmo tendo a cassação decretada já em instância superior. As chances de reversão à decisão do TSE são, a esta altura, remotas.

Barroso deverá decidir antes do primeiro turno. Se Neri novamente perder, terá anulados todos os votos que receber no próximo domingo (2).