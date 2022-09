Suspeita é presa em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Belo Horizonte

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite deste sábado (10), no Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis, suspeita de tráfico de drogas. Com ela, os policiais apreenderam 15 porções de cocaína prontas para a comercialização, além de uma quantia em dinheiro.

Durante um patrulhamento pela região, os policiais se depararam com a mulher. Ao notar a presença policial, ela, segundo as informações repassadas pela polícia, tentou se livrar de uma sacola contendo as porções de cocaína.

Ela acabou abordada e presa. Em um de seus bolsos, a polícia encontrou mais drogas. Ainda na abordagem, ela quebrou o celular para dificultar as investigações.

Conforme levantamento de dados da PM, a suspeita já possui outras três passagens por tráfico de drogas. Ela foi detida e encaminhada à primeira delegacia.