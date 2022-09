Suspeito revela que era o primeiro assalto dele, e sai sem levar nada

Um homem suspeito de tentar assaltar uma lanchonete em Houston, no Texas (EUA), deu com a língua nos dentes ao revelar que era a primeira vez dele no ramo. Como consequência, ele deixou o local de mãos abanando.

Segundo o site de notícias da Fox News, o homem entrou no restaurante e caminhou até um funcionário que estava no caixa. Em seguida, perguntou se a loja poderia trocar uma nota de US$ 100 para ele.

Enquanto o atendente perguntava ao gerente sobre a transação, o suspeito empunhou uma pistola, revelou que era o primeiro assalto dele e exigiu dinheiro.

Acontece que o supervisor da equipe se recusou a colaborar com o homem, que ainda tentou negociar. Mas, falhou uma segunda vez.

Frustrado, ele deixou o estabelecimento e agora passou a estar na lista de procurados da Divisão de Roubos da polícia de Houston.

Informações que levem à prisão do suspeito receberão recompensas de até US$ 5.000 — o equivalente a R$ 26.900.