Técnicos da assistência social de Rondonópolis participam de qualificação do GMF-MT

A Prefeitura de Rondonópolis promove a Formação das Metodologias dos Escritórios Sociais visando a retomada da cidadania, autonomia e dignidade das pessoas pré-egressas e egressas. Os três dias de curso acontecem no auditório do Paço Municipal, entre 26 e 28 de setembro, além da reunião com parceiros e faculdades e visita às intuições Penitenciária da Mata Grande e Cadeia Pública Feminina.

A ação é da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras) com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (GMF-MT).

O serviço de assistência sempre foi ofertado nas unidades municipais e segundo a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Fabiana Perez, devido ao escritório social ter aceito através de um termo de cooperação técnica do município com o Sistema Nacional de Justiça em Mato Grosso, houve a necessidade de preconização da transferência de metodologia.

“Essa transferência de metodologia tem como objetivo trazer para a esfera local o conhecimento adequado e devido para todo o processo de formação técnica daqueles que vão atuar diretamente com quem é o público-alvo do processo que são os egressos do sistema prisional. Nessa etapa fizemos a convocação dos técnicos da área de assistência social”, explicou a secretária.

Os atendimentos possibilitam inclusão social através de documentação e políticas públicas, encaminhando esses assistidos para vagas de trabalho, serviços de saúde, educacionais e profissionalizantes, tal como incentivar o empreendedorismo e cooperativismo para prover o sustento de maneira saudável.

A formadora das metodologias do Escritório Social de Cuiabá, Patrícia Bachega Soares, explica que os escritórios sociais são um instrumento intersetorial de acolhimento e encaminhamento de pré-egressos, egressos e familiares.

“A ideia é que a gente possa referenciar essas pessoas nos serviços públicos e também da sociedade civil já existentes. Por exemplo, uma pessoa que está na unidade prisional e não tem documentação civil, vamos promover a confecção desse documento para que ele possa ser reinserido em sociedade com sua cidadania plena”, pontuou.

São considerados pré-egressos aqueles que estão a seis meses para sair da unidade prisional seja do regime fechado ou semiaberto e egressos são os que já saíram da unidade.