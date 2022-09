Teletubbies terá reboot com 26 episódios em novembro

“Tinky-winky… Dipsy… Laa-laa… Po. Teletubbies, Teletubbies, Dizem um: Oi”. A Netflix anunciou que o nostálgico programa terá um reboot em novembro deste ano! Confira aqui tudo que sabemos sobre o seriado até o momento.

Teletubbies originais

Originalmente, o programa Teletubbies foi produzido pela BBC britânica, Ragdoll Productions e Discovery Kids. O programa infanto-juvenil foi criado por Anne Wood CBE, com direção criativa de Ragdoll. O roteiro dos capítulos de Teletubbies foi escrito por Andrew Davenport. O programa foi narrado por Tim Whitnall em sua versão original, já no Brasil, quem assumiu o posto foi Guilherme Briggs.

O primeiro episódio do programa foi ao ar no dia 31 de março de 1997 e ficou no ar até 16 de fevereiro de 2001. Ao total, o programa teve 9 temporadas, totalizando 365 episódios.

Confira os detalhes sobre o reboot

Essa não é a primeira vez que Teletubbies ganha um reboot. Entre os anos de 2015 e 2018, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po receberam uma adaptação. Porém o programa não teve o mesmo sucesso do programa original e acabou caindo no esquecimento.

Na última quarta-feira (7), a Netflix postou em sua conta oficial no Twitter o anúncio sobre o reboot que fará do antigo programa da BBC. Nos anos 90, os Teletubbies fizeram muito sucesso e agora em novembro eles estarão de volta.

O novo programa irá contar com 26 episódios com cerca de 12 minutos de duração cada.

Jeremiah Krage irá interpretar Tinky Winky, enquanto Nick Kellington será Dipsy, Rebecca Hyland será Laa-Laa e Rachelle Beinart será Pô.

A nova versão de Teletubbies irá ao ar no dia 14 de novembro e as expectativas são grandes.