Tente outra vez

Em uma manhã de sábado, estava eu ouvindo uma belíssima canção, indicada por um amigo querido, o Norbiato (todo mundo devia conhecê-lo). Eu fiquei encantado pela riqueza harmônica e pela verdadeira poesia de sua letra. Interpretada por Ney Matogrosso, “Retrato em Branco e Preto” embalou minha alma aquele dia.

Profundamente encantado por ela, disse à Rô (“Dona Rosana”, para o público): “Amor, olha que canção linda! Gostaria de compor assim um dia.” É que, de vez em quando, escrevo alguns versos. Ela me respondeu: “Mas, você consegue, meu amor. É só se concentrar, encontrar uma inspiração e as palavras virão. Tente, você vai conseguir”. Pensei: “Ual! Mesmo!?”. Foi quando ela me perguntou: “Quem compôs essa aí?” Respondi: “Foram Chico Buarque e Tom Jobim”. Ela arrematou: “Não, amor, então não vai dar pra você não!”

Ela estava certa! A verdade de que eu não alcançaria a genialidade dos dois músicos se impôs como uma montanha. E se, de certa forma, assumi a sentença, não significou que, por isso, precisava parar de escrever. E aqui estou eu redigindo essas linhas para você, querido leitor. O que estou tentando dizer é que nossas impossibilidades não podem servir de desculpa para não tentarmos, mais de uma vez até.

Se era verdade que não possuo o talento de Chico Buarque ou Tom Jobim (e de outros milhares de artistas), não posso concluir que meu talento seja desnecessário ou supérfluo. Ao contrário, as habilidades que tenho são úteis (para alguém) e não as exercer significa, na prática, deixar de entregar algo necessário a meu próximo. Veja esse texto que aqui redijo, por exemplo. Não tem a genialidade da letra de “Retrato em Branco e Preto”, mas de alguma forma, sinto que alcançará alguém que tenha tentado e falhado ou que se sinta inferior por qualquer razão e, por isso, esteja tentado a desistir. Não desista! Tudo será melhor na próxima vez.

Quando solicitou o registro de patente para a sua lâmpada elétrica, Thomas Edison já havia falhado mil vezes. Sabe o que ele disse a esse respeito? “Já encontrei mil formas de não fazer aquilo que busco”. Errar é aprendizado! E mais: Quando ele conseguiu, afinal, criar o bulbo a vácuo com filamento, a lâmpada elétrica, entregou-o a um jovem rapaz, seu auxiliar, para que o testasse no bocal elétrico, que derrubou no chão e quebrou o experimento. Edison pôs-se, então, a construir outra lâmpada. Terminada, entregou o artefato novamente nas mãos do jovem auxiliar. “Tome mais cuidado dessa vez”, aconselhou.

O que Edison fez por aquele rapaz, Deus faz todo dia por nós. Ele atua no ramo de “segundas chances”. Não é importante o quanto falhamos ou o quão pensamos ser incapazes. O que conta é quantas vezes tentamos. Claro que é preciso ter um senso crítico e reconhecer que, em muitas áreas, não somos geniais como Buarque ou Jobim. O que não significa que não sejamos úteis ou necessários com os talentos que temos. E, ao exercê-los, claro que vamos errar. Mas, temos que continuar tentando, mil vezes se necessário for.

Se cometeu algum erro, bem-vindo ao time! Errar é o que fazemos de melhor. Agora, quero que entre para um outro time, o daqueles que não desistem. Aos tais pertence a realização! Borá lá!? Tente outra vez!