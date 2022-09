Terremoto atinge região da costa oeste do México e causa risco de tsunami

Nesta segunda-feira (19), um terremoto com magnitude de 7,6 abalou o México em sua costa oeste, balançando prédios e obrigando os moradores a irem para as ruas por segurança.

De acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, existe a possibilidade de acontecer um tsunami perto da região costeira de Michoacán, no Oceano Pacífico, com ondas podendo chegar entre 1 e 3 metros, de acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos.

O fenômeno abalou a região da costa oeste do México, no local de divisa entre dois estados, o de Michoacán e o de Colima. O tremor aconteceu por volta das 13 horas do horário local (por volta de 15 horas no horário de Brasília), em uma profundidade de mais ou menos 15 km. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou o ocorrido, e logo depois o serviço europeu registrou a mesma magnitude.

Moradores da Cidade do México, local que fica a cerca de 440 km do epicentro do incidente, relataram que puderam sentir os prédios tremerem. Claudia Sheinbaum, Chefe de Governo da Cidade do México desde 2018, disse que após os tremores, não tiveram relatos imediatos de prejuízos no local. Coincidentemente, no mesmo dia do fenômeno havia ocorrido uma simulação de terremoto poucas horas antes de acontecer de verdade.

A simulação foi marcada especificamente para o 19 de setembro pois neste dia em outros anos, já aconteceram dois fatídicos terremotos que abalaram o país. Um ocorreu em 1985 onde cerca de 40 mil pessoas perderam suas vidas, 412 edifícios desmoronaram, cerca de quatro bilhões de dólares em danos. O outro aconteceu em 2017 onde mais ou menos 350 pessoas morreram. Existe uma razão para o México ter tantos terremotos. O país está localizado em um local geologicamente instável, que está em constantes deformações. Ele está sob a confluência de diversas placas tectônicas, além de possuir 3000 vulcões entre eles sendo 14 ativos.