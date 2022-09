Testemunha nega relacionamento com vítima e confirma que ciúme do ex motivou crime

Novas informações a respeito do homicídio registrado na noite desta sexta-feira (9), em Tangará da Serra, ajudam a polícia no início das investigações do crime. A mulher, testemunha chave, negou a versão de que teria um relacionamento amoroso com a vítima, Adriano Santos de Oliveira, de 49 anos. Ela, porém, confirmou a motivação e o principal suspeito: o ex-companheiro.

Segundo o relato, ela, Adriano e familiares confraternizavam em família. A vítima seria padrinho da filha da dona da residência. O ex-companheiro, então, teria chegado, e se incomodado com a presença da vítima, o único homem no local.

Com ciúmes, o homem, então, teria efetuado dos disparos.

O CRIME

Um homem identificado como Adriano Santos de Oliveira, de 49 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (9), no bairro Barcelona 2, em Tangará da Serra. Pelo menos três disparos acertaram a vítima, um deles no coração.

Dentro do carro da vítima, foram encontradas uma pistola calibre 380 e cápsulas deflagradas de 9mm e de 380mm, o que levanta a hipótese de troca de tiros.

O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Militar segue em diligências em busca do suspeito. Até o momento ninguém foi preso. A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado pela Politec ao Instituo Médico Legal.