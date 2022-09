Tim-tim por tim-tim

Exemplo único na história das eleições, os levantamentos estatísticos a respeito da intenção de voto dos eleitores apontam que 79% dos entrevistados já definiram o voto para presidente da República. Incrível! E tem mais: mais de dois terços do eleitorado já avisou que votará em Lula ou em Bolsonaro.

A polarização é fenômeno que se verifica em todo o mundo. Nos Estados Unidos, país considerado o berço da democracia moderna, Republicanos e Democratas se alternam no poder há mais de dois séculos, sem que isto seja, de algum modo, danoso à própria democracia. Na Europa, de igual modo, nota-se a polarização, não entre partidos, senão que entre os pensamentos da direita e da esquerda do espectro político.

Sem deixar de mencionar na polarização que marcaram as eleições de 1994 a 2014 entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), indaga-se: por que a polarização no Brasil este ano preocupa? É que a de agora não se dá em razão de partidos ou ideias de campos políticos opostos, mas em razão das pessoas dos candidatos que lideram as pesquisas eleitorais. Lula e Bolsonaro são duas forças da natureza que, mesmo que estivessem em outros partidos, quaisquer que fossem, obteriam o mesmo resultado eleitoral.

Com isto, partidos e ideias deixam de ser a tônica nas eleições e dão lugar ao culto à personalidade, uma prática que só gerou distorções na história humana.

Isto ocorre porque o personagem cultuado se elege sem propostas claras para o país. Recebe, por assim dizer, um “cheque em branco” para administrar a nação como bem lhe parecer. Os de arroubo messiânico com Bolsonaro ou populista como Lula creem que, já que foram eleitos por serem quem são, e não pelas propostas que apresentam, são mais importantes que o cargo que ocupam e até mesmo que a própria democracia. “Já que o povo me ama, ‘bora’ logo dar um golpe e ficar aqui no poder fazendo a vontade do povo, ora!”, pensam. Enganam-se.

O personalismo eleitoral, a depois do pleito, não responde as agruras do povo. É como final de campeonato. O time para o qual torcemos vence, mas isto, de modo algum, representa qualquer incremento real em nossa vida profissional, financeira ou social. É só um título. Bom para os jogadores que ganham os prêmios da conquista, mas inócuo em resultados práticos na vida dos torcedores. De igual modo, a vitória eleitoral sem agenda de governo compromissada durante a campanha pode resultar em frustração dos eleitores. Daí, já viu.

Espero que no pouco tempo de campanha que resta, os dois senhores que polarizam o pleito apresentem propostas concretas aos eleitores. Chega de xingamento e altercação. Os que amamos o Brasil queremos saber, tim-tim por tim-tim, o que pretendem fazer com nossa educação, saúde, segurança e economia. Pessoalmente, não darei cheque em branco para ninguém.