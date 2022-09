Tiroteio em escola da Califórnia deixa ao menos cinco feridos

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (28) em um tiroteio em uma escola de ensino médio em Oakland, cidade localizada na área da baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, segundo informou a imprensa local.

A polícia de Oakland confirmou a ocorrência e pediu à população que se afaste da área, embora não tenha confirmado o número de vítimas e tenha prometido mais informações nos próximos minutos.

De acordo com a emissora ABC, o complexo onde ocorreu o tiroteio é composto de três escolas e está localizado em uma das áreas mais populosas do estado da Califórnia.

Segundo a emissora CBS, múltiplos atiradores podem estar envolvidos no incidente. Os responsáveis pelo ataque, segundo a polícia de Oakland, não estariam mais no local do tiroteio.

Os estudantes foram retirados da escola após um breve confinamento realizado pelas autoridades locais. Os jovens foram levados para uma igreja perto das escolas, lugar no qual encontraram os pais.