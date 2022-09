Trabalhadores morrem após caminhão cair na ponte do Rio Jurigue na Rodovia do Leite

Duas pessoas, identificadas como Francisco da Silva Bernardo, 36 anos, e Reino Martins de Oliveira, 65 anos, morreram após o caminhão em que eles estavam cair as margens da ponte do Rio Jurigue, na Rodovia do Leite, em Pedra Preta – MT. Os dois são moradores de Rondonópolis e trabalhavam para uma empresa que está fazendo a recuperação da via.

Segundo informações, eles haviam carregado o caminhão com água por volta das 10h50. Por volta das 12h50, eles estavam chegando ao local da obra, quando o motorista não conseguiu terminar a curva e acabou caindo na lateral da ponte a uma altura de 10 a 12 metros.

Eles morreram na hora. Com a força da carga, um dos corpos chegou a ser levado para o rio e foi retirado por populares.

O acidente será investigado.