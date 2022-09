Trabalhando demais? Fique atento a esses 7 sinais de esgotamento mental

“Estou me sentindo esgotado!” Essas palavras se tornaram muito comuns em ambientes de escritório, ainda mais no mundo pós-pandemia. Normalmente, burnout é um termo usado para descrever um estado de exaustão física e emocional. Pode ser resultado de estresse de longo prazo em sua carreira ou de um trabalho prolongado em uma função desgastante. No entanto, vale a pena notar que o ‘burnout’ não é meramente um subproduto das pressões relacionadas ao trabalho, mas também pode acontecer quando uma pessoa não consegue acompanhar as demais demandas de sua vida.

Confira, abaixo, 7 sinais de esgotamento para ficar atento:

Fadiga, confusão mental ou falta de foco

Confusão, esquecimento e perda de concentração são indicadores de que algo está errado. Excesso de trabalho, sono insuficiente, estresse e uso excessivo da internet também podem levar a isso. O esgotamento muitas vezes dificulta a concentração em seu trabalho e você se sente mais cansado.

Insegurança e insatisfação

Você pode frequentemente ter uma perda de autoconfiança durante o esgotamento e o pensamento “Sou bom o suficiente?” passará constantemente pela sua mente. Sentir-se profundamente insatisfeito também é um sinal de esgotamento.

Erros e descuidos

Erros descuidados no trabalho podem incluir esquecer o que precisa ser feito ou o prazo. Esses erros muitas vezes podem levá-lo a uma situação de risco. Se você acha que está cometendo frequentemente alguns erros descuidados, saiba que este pode ser um sinal de burnout.

Falta de energia e motivação

Não importa quão bem você execute essa tarefa específica, você não será capaz de aumentar o seu nível de excelência. Isso pode acontecer devido à falta de motivação em você e sentimento de desvalorização.

Tolerância reduzida ao comportamento de outras pessoas

Durante o esgotamento, você se sentirá mais frustrado e pequenas coisas o deixarão irritado. Ao interpretar mal as palavras ou ações de outra pessoa, você ficará com raiva e decepcionado. Isso pode torná-lo agressivo e este não é um bom sinal.

Problemas de sono

O esgotamento frequentemente afeta seu ciclo de sono, dificultando o adormecer ou fazendo com que você durma em excesso. Ambos podem ser ruins para a saúde física e mental.

Desapego ou sentimento de solidão no mundo

O burnout pode fazer você sentir que está sozinho e ninguém está lá para apoiá-lo. Esse sentimento de solidão só pode desaparecer se você conversar com mais pessoas e tentar socializar. O isolamento nunca é uma tarefa fácil, portanto, se você se sente excluído pelas pessoas que ama, deve tentar conversar com elas e comunicar o que sente.

Se você percebe alguns destes sinais de burnout em si mesmo, procure um especialista em saúde mental o quanto antes. O tratamento te ajudará a passar por essa fase difícil!