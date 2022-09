Trapezista não segura mão do marido e cai de altura de 5 metros; veja vídeo

Um espetáculo de circo em Omsk, na Rússia, quase acabou em tragédia quando uma trapezista despencou de uma altura de cerca de 5 metros. A cena foi gravada pelo público que acompanhava a apresentação.

Tatyana Zolotukhina, de 26 anos, não conseguiu segurar a mão do marido, Sergey Zolotukhin, de 34 anos, no show que os dois faziam no circo Filatov, um dos mais antigos da Rússia.

Com a queda, Zolotukhina sofreu uma fratura no pulso. De acordo com o circo, ela não corre risco de morte e em breve vai voltar a se apresentar.