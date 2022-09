TRE fornecerá alimentação a mais de 50 mil mesários e colaboradores em Mato Grosso

Um dos benefícios oferecidos aos mesários e colaboradores convocados que trabalham no dia da eleição é o fornecimento da alimentação. Considerando que em 2022 aproximadamente 50 mil pessoas atuarão no pleito em Mato Grosso, estima-se que serão investidos R$ 2 milhões para garantir este direito.

O valor é referente ao primeiro turno, que ocorrerá no dia 02 de outubro. Em eventual segundo turno, a estimativa é que seja aplicado o mesmo valor, em função do mesmo número de mesários e colaboradores convocados.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) pagará o valor individual de R$ 45,00 em alimentação, o máximo concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada uma das 57 Zonas Eleitorais do estado poderá optar por uma das três modalidades de alimentação, de acordo com a realidade local: preparação do alimento nos locais de votação, alimentação pronta ou pagamento do valor via Pix. Esta última é resultante de um termo de cooperação firmado com o Banco do Brasil.

O valor máximo pago por pessoa na eleição anterior foi de R$ 40,00. Após apresentação de demanda por parte dos mesários e colaboradores, o TRE-MT e outros TRE’s solicitaram ao TSE o aumento para R$ 45,00, o que foi atendido.

Além dos mesários que comporão as mesas receptoras de votos e de justificativas, a eleição conta com a colaboração de administradores de prédio, auxiliares de transporte, auxiliares de serviços eleitorais, profissionais da segurança pública, entre outros. Este público está previsto na Resolução n° 2418/2020, e tem direito à alimentação fornecida pela Justiça Eleitoral.