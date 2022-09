TRE-MT aprova candidaturas de Mauro e Pivetta

A Justiça Eleitoral aprovou os registros de candidatura do governador Mauro Mendes (União) e do vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), que buscam à reeleição para seus respectivos cargos.

A decisão foi dada nesta quinta-feira (08) pelo juiz eleitoral Jackson Francisco Coleta Coutinho.

De acordo com o magistrado, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta trouxeram nos registros todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, “inexistindo qualquer pendência a ser sanada”.

“Vislumbro, ainda, que o(a) pretenso(a) candidato(a) está quite com a Justiça Eleitoral; que inexiste contra ele(a) qualquer condenação criminal e que o(a) mesmo(a) possui domicílio eleitoral e filiação partidária condizente com a legislação em vigor”, diz trecho da decisão.

Desta forma, o juiz entendeu que ambos os candidatos preenchem os requisitos para pleitear os cargos de governador e vice-governador nesta campanha.

“Sendo assim, com fundamento no art. 41, XXIII, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (Resolução TRE-MT n. 1.152/2012) bem como no art. 62 da Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o pedido de registro de candidatura”, decidiu.