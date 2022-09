Três locais de votação são alterados em Rondonópolis; veja onde votar

A Justiça Eleitoral informa mudanças em três locais de votação de Rondonópolis, em função de reformas realizadas em escolas onde funcionavam os locais anteriores. As alterações são provisórias e valem para as Eleições 2022.

Os eleitores que votavam na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos votarão no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Augustim Alves de Oliveira, localizado na Rua Primeiro de Maio, s/n, Distrito de Boa Vista.

Aqueles que votavam na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva irão votar este ano na Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho, que fica na Av. Pastor José Francisco da Silva s/n, bairro Vila Olinda.

Já os eleitores das seções anteriormente instaladas na Escola Municipal Albino Saldanha Dantas, votarão na Escola Municipal Albino Saldanha Dantas, localizada na Rua Floriano Peixoto nº 748, bairro Centro.

Todas as informações cadastrais, como os locais e as seções de votação, podem ser conferidas pelos eleitores no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.