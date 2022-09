Três pessoas da mesma família são presas suspeitas de torturar e estuprar jovem

Três pessoas foram presas, neste domingo (25), suspeitas de manter uma jovem refém dentro de casa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 26 anos, relatou que foi convidada para ir ao local consumir droga e foi abusada. Todos os acusados são da mesma família.

Dentro da casa onde a mulher foi encontrada estavam quatro pessoas: um casal, de 45 e 42 anos, o filho do homem, de 18, e o filho da mulher, um adolescente de 13. Ainda de acordo a PM, o casal teria ido até a comunidade Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, e convidado a vítima para ir à casa deles para o consumo de entorpecentes.

No local, ela foi presa pelos os suspeitos. Debaixo de uma escada do imóvel, os militares encontraram uma espécie de altar com objetos que remetem a um ritual. Segundo a vítima, a sessão de tortura seguida de estupros durou a noite toda.

Durante a madrugada, quando todos dormiam, a mulher aproveitou para sair da casa. Mesmo presa em correntes, ela conseguiu pular o muro dos fundos para um imóvel ao lado, que está desocupado há aproximadamente um mês. Assim que o dia amanheceu, a vítima veio até a frente da casa e pelas grades pediu ajuda aos vizinhos. Foi quando a polícia foi acionada.

Um vídeo gravado no momento do resgate mostra um policial cobrindo a mulher com um lençol, que estava nua, amordaçada e com as mãos acorrentadas.

Prisão

Segundo a Polícia Militar, o homem já foi preso por porte ilegal de armas e lesão corporal. Ele também já teria sido enquadrado na Lei Maria da Penha, tendo a mulher como vítima. Os dois foram levados para a delegacia sob acusação de cárcere privado, tortura e estupro.

A participação do filho do homem será investigada pela Polícia Civil. O adolescente, filho da mulher, está sob os cuidados de um tio materno.

O Serviço Social Autônomo de Contagem informou que a vítima foi levada para o Centro Materno Infantil, que é a referência para mulheres vítimas de violência sexual no município. De acordo com o órgão, ela passou por exames e o estado de saúde é estável.