Três pessoas são executadas com tiros na cabeça dentro de quitinete em Rondonópolis

Três pessoas foram executadas com tiros na cabeça, na noite desta sexta-feira (30), em uma quitinete na avenida Arapongas do bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

Com informações de populares, dois indivíduos armados adentraram no recinto e disparam contra as vítimas que até o momento não tiveram as identidades divulgadas.

As vítimas são uma senhora já de idade e dois homens que estavam no interior da casa, um deles tomava banho quando foi surpreendido com ataque da execução.

Após o crime os suspeitos fugiram por rumo ignorado, não se tem a informação que veículos eles utilizaram na fuga.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e constatou os óbitos, a Polícia Militar (PM) também esteve no local.