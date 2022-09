Trigo é o maior desafio do Brasil, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, disse que o trigo “é o maior desafio atual do Brasil e talvez do mundo”.

Montes participou o encerramento da 29ª edição do Congresso Internacional da Indústria do Trigo, evento promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), em Foz do Iguaçu (PR), nesta terça-feira (27).

“O mundo caminha para um cenário de insegurança alimentar muito grave e o nosso Brasil é um importante player para reduzir esse risco. Não é muito falar que o planeta depende do Brasil para se alimentar e o trigo é essencial nesse cenário”, afirmou o ministro.

De acordo com o ministro, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento em prol do crescimento da produção de trigo em solo nacional tem alcançado bons resultados e mostrado um futuro promissor.

“Achamos um caminho que não nos levará apenas à autossuficiência, mas também à exportação, elevando ainda mais a importância do Brasil como produtor de alimento no mundo. Temos muitos desafios, mas estamos trabalhando para que o Brasil se torne cada vez menos dependente do trigo estrangeiro e o apoio do setor é muito importante nesse processo”.

O presidente da Embrapa, Celso Moretti, também esteve presente no encerramento do Congresso e enfatizou as pesquisas de tropicalização do cereal desenvolvidas pela entidade, que serão fundamentais para a expansão do cultivo do cereal no Brasil.

“Há algumas décadas, o Brasil saiu do papel de importador para exportador de alimentos, e com o trigo não será diferente. As pesquisas vão ajudar a superar os desafios enfrentados pelo produtor no campo para que o País produza mais e melhor e, com isso, exerça sua vocação de alimentar o mundo”.