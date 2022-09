TSE cassa registro de candidatura de Neri e votos serão anulados na eleição

Em julgamento ocorrido na manhã desta quinta-feira (29), o pleno Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o registro de candidatura do candidato Neri Geller (PP), portanto, todos os votos no candidato nas eleições de domingo (02) serão considerados nulos.

O relator do caso, ministro Raul Araújo votou por reformar o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que deferiu o registro de candidatura a Neri Geller. Por isso, ele vai concorrer no domingo em situação irregular, com o registro de candidatura cassado. Os demais ministros concordaram com os argumentos do relator.

O recurso contrário ao acórdão do TRE/MT foi proposto pela Procuradoria Eleitoral de Mato Grosso sob o argumento que no dia 23 de agosto, Neri foi cassado por unanimidade pelo pleno do TSE pelos crimes de abuso de poder econômico e gastos ilícitos de recursos na campanha de 2018 e o tornou inelegível pelos próximos 8 anos, a partir daquele ano. Além disso, houve a determinação de cumprimento imediato da decisão.

A defesa de Neri Geller tentou sustentar que o Ministério Público apresentou noticia para inferir o pedido de registro de candidatura fora do prazo, que foi dia 15 de agosto. O julgamento do TSE ocorreu no dia 23 de agosto e a notícia foi apresentada no dia 24, que teria sido fora do prazo.

Além disso, argumentaram que ingressaram com embargos ao julgamento do TSE que cassou Neri e queriam que a Corte aguardasse esse resultado do recurso. O ministro Raul afastou ambas as possibilidades.