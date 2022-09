TSE decide: eleitor que não entregar celular não poderá votar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (1) as regras sobre a entrega do celular aos mesários e a proibição do porte de arma nos locais de votação. Em resumo: eleitor que não entregar não poderá votar e o porte e arma poderá resultar em prisão em flagrante.

Os celulares já haviam sido proibidos na cabine de votação. A decisão do plenário veio como uma confirmação. A Corte aprovou as mudanças na resolução que disciplina as regras para o pleito, com detalhes sobre as vedações.

Na cabine de votação, além do celular, o eleitor não poderá portar máquina fotográfica, filmadora, equipamentos de radiocomunicação e nenhum outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que desligado.

Os aparelhos deverão ser entregues aos mesários junto ao documento (título de eleitor) e, só assim, o eleitor estará liberado para se dirigir à cabine.

ARMAS

O TSE também decidiu pela proibição do porte de arma de fogo. A proibição, segundo regulamentação aprovada pelo TSE, aplica-se inclusive aos civis que carreguem armas, ainda que detentores de porte ou licença estadual.

Quem descumprir a determinação estará sujeito à prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente.

Aos agentes de força de segurança pública que se encontrem em atividades gerais de policiamento no dia das eleições fica permitido o porte de arma de fogo na seção eleitoral no momento que forem votar.