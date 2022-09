Tudo o que você precisa saber sobre o visto para o México

Desde o dia 18 de agosto de 2022, o visto eletrônico não é mais válido para quem vai ao México. O país voltou a exigir o visto físico para a entrada de brasileiros, o que tem impacto tanto para quem já está com a viagem marcada quanto para quem pretende viajar em breve.

Pensando nisso, a CVC compartilhou as respostas para as principais dúvidas dos viajantes. Confira:

Eu já tenho o visto eletrônico. Preciso de um visto novo?



Sim. Todos os brasileiros que desejam viajar ao México a partir de 18 de agosto de 2022 devem ter o visto físico impresso no passaporte. A apresentação da autorização eletrônica (o documento SAE), obtida no site do Instituto Nacional de Migração do México, não será mais aceita para a entrada de brasileiros.

Onde eu posso emitir o visto para o México?



O agendamento deve ser feito online, no site citas.sre.gob.mx, para comparecer à embaixada do país em Brasília ou aos consulados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em que casos eu não preciso do visto físico?



O governo do México estabelece duas situações em que os brasileiros não precisam do visto físico:



a) Brasileiros que tenham residência permanente comprovada no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Irlanda do Norte, em qualquer um dos países do Espaço Schengen ou em países membros da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia e Peru).



b) Brasileiros que tenham visto válido e atual para Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Irlanda do Norte ou qualquer um dos países do Espaço Schengen.

Então, se eu já tenho visto americano válido no meu passaporte, não preciso tirar o visto físico para o México?



Isso mesmo!

Se eu estiver a bordo de um cruzeiro, preciso tirar o visto?



Não. Turistas que chegam por mar em navios de cruzeiro podem ficar até sete dias sem visto no país.

Preciso de um visto de emergência. Como devo proceder?



Você pode solicitar um visto de emergência nos consulados do Rio de Janeiro e São Paulo pelos e-mails [email protected] [email protected] , respectivamente.



Em Brasília, o contato é via Embaixada, pelo e-mail [email protected] O campo “assunto” deve conter “ VISA URGENTE ” e, no corpo da mensagem, a data da viagem e o nome das pessoas solicitantes.

Quanto custa tirar o visto para o México?



O visto mexicano custa US$ 48 (a conversão para reais varia de acordo com o câmbio do dia), e o pagamento deve ser feito por PIX. O documento é válido por 180 dias a partir da data de emissão para entrar no México.