Uma lista para cada ocasião

Com certeza você já deve ter se esbarrado com um – ou vários – artigos na internet com listas. Algo como “Sete maneiras de aumentar a produtividade”, “Dez filmes de terror que você precisa assistir” ou ainda “Cinco músicas para meditar em casa”. De tão populares, esse tipo de publicação já ganhou até nome: listigos (artigos em lista).

Mas por que eles passaram de modinha a uma forma de escrever? Muito tem a ver com nossa sociedade digital, que demanda informação de forma legível para aranhas, robôs e outros dispositivos indexadores dos mecanismos de buscas. Porém, nosso cérebro também gosta da informação classificada, na medida em que poupa a ele o trabalho de identificar, escrutinar e arquivar de maneira lógica as informações em nossa massa cinzenta. Listas estão para o cérebro assim como a mastigação está para a digestão.

E é isso. Uma lista de boa qualidade não apenas relaciona os itens, mas também os classifica. Saber a importância e valor de cada um, e a relação de hierarquia entre eles é uma forma de organizar o pensamento. Em um jogo de poker, por exemplo, há uma lista de mãos possíveis. Mas saber o valor relativo de cada uma é fundamental para entender as regras do jogo e, efetivamente, disputar uma partida.

Algumas pessoas, por motivos diversos que não cabem aqui, são naturalmente inclinadas a trabalhar com esse formato. E mesmo as que não trabalham admitem que há um valor intrínseco em relacionar tarefas, com consequente ganho de produtividade. O processo permite identificar quais ações devem ser tomadas primeiro, pela ordem de importância. Isso evita dois inimigos figadais da eficiência: a distração e a procrastinação.

A distração acontece quando uma pessoa navega de uma tarefa para outra, como um barco sem rumo, ao sabor do vento. Ao final de um determinado tempo, o barco está em águas desconhecidas, ou próximo a se chocar contra as rochas. Manter o rumo é o princípio básico da navegação, imprescindível para se chegar a um destino ou, nesse caso, no cumprimento de uma meta.

A procrastinação, ou a tendência patológica em adiar as coisas, advém da falta de prioridades. Sem ter claro o que fazer primeiro, muitas vezes acaba-se não fazendo nada, e deixando tudo para fazer depois. Fazer uma listagem coloca um senso de urgência – o que está em cima deve ser feito primeiro, e depois tudo que está embaixo, na ordem. Não é garantia de acabar com a enrolação de má-fé, mas ao menos cerceia o espaço do ócio.

Listas funcionam para coisas grandes e pequenas. Faça o teste. Na próxima vez que for ao mercado, tente organizar em tópicos as compras de maneira a ser mais eficiente. Se você vai sempre ao mesmo estabelecimento, comece pela ordem dos produtos nos corredores e veja que a sequência no papel acompanha a das prateleiras, e o processo fica mais fácil, deixando sua atenção disponível para comparar os preços.

Na área das grandes coisas, tente fazer uma lista de objetivos da sua vida. Escolha de cinco a dez, para um período de no máximo dois anos. E coloque na ordem de prioridade. Vá passando a lista e tente ver quais tópicos podem ser realizados imediatamente, ou com um mínimo esforço. Você pode se surpreender e descobrir que muitas coisas que queria fazer são mais acessíveis do que parecia.

Se você não tem a menor ideia de como fazer uma lista de respeito, siga as dicas finais – em forma de lista.