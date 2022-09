Unemat oferece acesso facilitado para cursos de química e letras nesta quinta e sexta-feira

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está oferecendo 41 vagas com acesso direto, sem a realização de processo seletivo, para os cursos de Química e Letras no campus de Rondonópolis. O edital de seleção especial já foi lançado e os interessados devem se apresentar somente hoje e amanhã, 8 e 9 de setembro.

A documentação dos proponentes está sendo recolhida na Escola Estadual Profa. Stela Maris Valeriano da Silva, que fica na R. Alcides Pereira Santos, residencial Edelmina Querubim Marchetti. A equipe da Unemat está atendendo nos três turnos: matutino, vespertino e noturno.

Estão liberadas 13 vagas para o curso de Letras e 28 para o curso de Química, ambos com aulas no período noturno. O preenchimento das vagas, conforme o edital, será feito por ordem de manifestação de interesse, ou seja, os primeiros a se apresentar terão mais chance de conquistar uma das vagas.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, Neiva De Col, explicou que a manifestação de interesse e matrícula direta é uma ferramenta que permite que os interessados realizem a matrícula em um dos cursos ofertados, sem a necessidade da realização de um processo seletivo. Ela lembra que os dois cursos são mantidos na Unemat com recursos próprios da Prefeitura.

A documentação exigida, original e cópia, para solicitar uma das vagas é a seguinte: documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, histórico escolar do Ensino Médio, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar para o candidato do sexo masculino e comprovante de vacinação.

Mais informações podem ser obtidas no edital ou pelos telefones (66) 3426 8926.