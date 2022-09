Usando mochila de entregador, atirador mata um e deixa outro ferido

Um jovem de 21 anos morreu e outro ficou ferido na noite desta sexta-feira (16) no bairro Santo Antônio, em Jaciara – MT. O atirador, segundo a vítima que foi socorrida, estava com uma mochila de entregador em uma moto.

No hospital, ele contou aos policiais que estava em uma moto com outro jovem, identificado como Guilherme Silva, 21 anos, e seguiam pela rua Irerê. Ao chegarem no cruzamento com a rua Tocantins, foram surpreendidos pelo atirador que sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos.

Quando a polícia chegou ao local do fato, Guilherme estava morto com dois tiros no peito e um nas costas e o jovem havia sido socorrido por terceiros, com ferimentos na orelha, na mão direita, braço esquerdo e costa. O atirador fugiu do local.

A Polícia investiga o caso.