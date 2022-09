Várzea Grande | Prefeitura e indústria de alimentos abrem vagas de emprego

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza nesta quinta-feira (15) mais uma etapa do programa Qualifica + VG, com processo seletivo para o preenchimento de 70 vagas oferecidas por uma indústria frigorífica da cidade. Os interessados devem procurar a sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Cristo Rei, localizado à rua Professora Isabel Pinto, 258, a partir das 8h.

“A parceria de serviços com essa indústria de alimentos está fortalecida, uma vez que a secretaria vem atuando como mediadora nesse processo de contração, sendo esta a quarta vez que a empresa disponibiliza as vagas existentes em seu quadro de servidores para a nossa mediação. Contamos com uma equipe capacitada para o recebimento e avaliação dos currículos”, destacou a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, lembrando que os requisitos para se candidatar a uma vaga é estar desempregado e ter mais de 18 anos.

O coordenador do Núcleo de Qualificação da Secretaria de Assistência Social, Jovanil Flores da Silva, ressalta que várias empresas têm procurado a secretaria de Assistência Social para firmar parceria, oferecendo as vagas existentes em suas empresas, haja visto que a nossa equipe está preparada para fazer o atendimento nos pontos de seleção.

“Temos espaço físico que comporta um número grande de pessoas e toda a estrutura necessária para a seleção dos profissionais. Nossa equipe está desempenhando um bom trabalho e essa dinâmica realizada nos CRAS tem sido fundamental para o sucesso alcançado pelo programa Qualifica + VG. Essa iniciativa deu tão certo que hoje, empresas de vários portes e segmentos têm nos procurado com suas demandas por mão-de-obra”, comentou.

O coordenador disse ainda que é de fundamental importância que o trabalhador esteja capacitado e que tenha condições de concorrer a vaga pretendida. “A gestão Kalil Baracat tem trabalhado de forma intensa na geração de emprego e renda e, sobretudo, na capacitação profissional, seja com cursos profissionalizantes, de média ou longa duração, seja com oficinas em setores de alimentos, gastronomia e artesanatos, por meio do Programa Qualifica + VG, que tem oferecido cursos, em diversas áreas e de forma gratuita a população local. E essa oportunidade tem sido fundamental para a mudança de vida de centenas de pessoas”, completou.