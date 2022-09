Vasco derrota o Náutico e permanece no G-4 do Campeonato Brasileiro

Na noite desta sexta-feira (16), no estádio de São Januário, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco atropelou o Náutico pelo placar de 4 a 1 e afastou o momento de dúvidas que assombra o clube na reta final da competição. A noite na Colina Histórica foi protagonizada pelos jovens jogadores do elenco comandado por Jorginho.

Com o resultado, o Gigante da Colina agora soma 48 pontos e garantiu sua permanência no G-4, ocupado a 4ª colocação. O Timbu, por sua vez, freou sua arrancada e segue na lanterna, com 27 pontos.

O Cruzmaltino deu o primeiro susto do jogo. Aos 14 minutos, Raniel recebeu em profundidade após contra-ataque e finalizou bem, estufando a rede do Náutico. No entanto, a arbitragem de campo confirmou posição irregular do centroavante, que deu o trouco um pouco mais tarde.

O primeiro gol da partida saiu aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Andrey cabeceou em direção ao gol, mas o zagueiro Maurício, da equipe pernambucana, subiu com o braço aberto e a arbitragem, após recomendação do VAR, assinalou pênalti. Raniel foi para a cobrança e bateu firme no canto direito do goleiro Jean, abrindo o placar para o Vasco.

Aos 38, veio o segundo do Gigante da Colina. Eguinaldo, atacante de apenas 18 anos, recebeu no bico da grande área, tirou toda a marcação com apenas um toque e bateu forte, no canto esquerdo, para ampliar em São Januário.

Na volta para a segunda etapa, no primeiro ataque, aos dois minutos, veio mais um golpe do Vasco. Confusão na entrada da área, furada de Eguinaldo, e Andrey Santos apareceu para finalizar. A joia contou com desvio na defesa do Náutico antes de sair para comemorar o terceiro gol vascaíno na Colina Histórica.

Administrando o marcador e perdendo poder ofensivo, o Vasco viu o Náutico reagir. Aos 26, Jean Carlos fez belo lançamento e deixou Everton Brito na cara de Thiago Rodrigues. O atacante finalizou cruzado e diminuiu o marcador. Mas a noite era realmente das crias do Cruzmaltino.

Aos 42 minutos, Yuri roubou a bola no círculo central, carregou até a entrada da área e serviu Figueiredo. O atacante, que acabara de entrar, ajeitou o corpo e soltou uma bomba, no ângulo superior direito do goleiro Jean, para dar números finais ao marcador e confirmar mais três pontos para o Vasco.

Próximos jogos

Ainda em fase delicada, o Vasco vira a chave e passa a focar no duelo mais difícil da temporada, com o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima quarta-feira (21), às 21h. O Náutico volta ao Aflitos para receber o Sampaio Corrêa, na sexta (23), às 19h.

FICHA TÉCNICA

Vasco 4 x 1 Náutico

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ

Data e hora: sexta-feira (16/09), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Bráulo da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa) e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

Gols: Raniel 32’/1ºT, Eguinaldo 38’/1ºT, Andrey Santos 02’/2ºT e Figueiredo 42’/2ºT (Vasco) / Everton Brito 26’/2ºT (Náutico)

Cartões amarelos: Thiago Rodrigues, Léo Matos e Eguinaldo (Vasco) / Jean, Maurício e Victor Ferraz (Náutico)

VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza (Quintero), Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri, Andrey, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Nenê (Alex Teixeira); Raniel (Figueiredo) e Eguinaldo. Técnico: Jorginho.

NÁUTICO: Jean; Victor Ferraz, Maurício, João Paulo e Júnior Tavares (Pedro Vitor); Jobson (Luís Felipe), Souza, Thomaz (Júlio) e Jean Carlos; Geuvânio (Kieza) e Everton Brito. Técnico: Dado Cavalcanti.