Venda de máquinas agrícolas sobe 8% em julho, diz Fenabrave

As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, tiveram crescimento de 8% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (2) pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo.

No total, 5,61 mil unidades foram entregues a produtores rurais em julho, o que, na comparação com junho, representa uma queda de 5,5%.

Máquinas

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes.

Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de carros, cujos resultados divulgados hoje pela associação já são relativos a agosto.

Nos sete primeiros meses do ano, as vendas de máquinas agrícolas somaram 37,2 mil unidades, alta de 21,3% em relação a igual período do ano passado.

Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., o mercado segue aquecido, apesar da queda na passagem de junho para julho.

“Como o agronegócio vem batendo recordes, as vendas de equipamentos para o campo se mantêm altas”, comenta.