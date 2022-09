Vereador pede policiamento nas unidades de Saúde após mais um caso de agressão

Quatro requerimentos de autoria do vereador Investigador Gerson (MDB) foram apresentados na Câmara de Vereadores na sessão ordinária desta quarta-feira (14). Cada um pede policiamento em uma unidade de Saúde diferente no município: Hospital de Retaguarda, UPA, Policlínica Central e Ceadas. A motivação foi a mais recente agressão cometida por um paciente contra servidores dentro do prédio público.

O caso ocorreu nesta madrugada. A reportagem do portal AGORA MT acompanhou. Segundo as informações que constam no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), um homem invadiu o Hospital de Retaguarda e agrediu uma enfermeira no fim da noite desta terça-feira (13), no Jardim Santa Marta, em Rondonópolis (MT). Ele foi preso pela Polícia Militar, passou mal na Delegacia e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional pela equipe do Samu. Conforme o apurado, o suspeito precisou ser intubado no caminho e segue internado.

Testemunhas relataram que o indivíduo chegou ai Hospital de Retaguarda alterado, entrou na unidade de saúde empurrando a enfermeira, ocasionando uma lesão no ombro da profissional. Após a agressão, o suspeito começou a danificar vários materiais do local como mesa, porta do consultório, computadores, armários com medicamentos, entre outros.

“Tivemos este caso de agressão na noite de ontem. Eu mesmo, em visita às unidades de Saúde, já presenciei cenas de nervosismo, impaciência, situações que poderiam, facilmente, acarretar em uma agressão física ou verbal, colocar em risco tanto os profissionais que alia atuam quanto a própria população que espera por um atendimento”, argumentou Gerson.

MORTE DE AGENTE

Ainda segundo o parlamentar, outra situação que o motivou a apresentar os documentos foi a ocorrida no dia 25 de agosto no município de Primavera do Leste. A médica Jaqueline da Croce, grávida de cinco meses, e a agente de saúde Regi Rouse de Oliveira foram atacadas por um homem de 34 anos em um suposto surto psicótico. A agente de saúde, atingida no peito, não resistiu.

O suspeito, Antônio Anderson, invadiu a unidade com uma faca e acertou a médica quatro vezes na perna e na barriga. Depois disso, ele acertou a agente de saúde no peito. Em seguida, já na rua, ele gravou um vídeo e aguardou a chegada da polícia. O homem segue preso.

A médica já teve alta hospitalar e segue em recuperação em casa.