Vídeos mostram momento em que estudante de 21 anos é atropelado e morre; dono do carro deu duas versões

Vídeos impressionantes mostram o exato momento em que o estudante de medicina veterinária Frederico Albuquerque Siqueira Corrêa da Costa, de 21 anos, e atingido por um automóvel em alta velocidade e morre. O caso ocorreu nesta madrugada, em Cuiabá.

A vítima do atropelamento, como mostram as imagens, havia acabado de comprar uma cerveja em uma conveniência. Frederico paga a bebida e vai em direção à rua. Ele possivelmente se dirigia a um grupo de amigos encostados em uma caminhonete estacionada. De repente, em alta velocidade, surge o Honda Civic.

O carro acerta o jovem em cheio. Ele chega a ser arremessado para o alto e, sem seguida, cai próximo a um carro estacionado. O atropelador foge sem prestar socorro.

Testemunhas que estavam na conveniência ficam chocadas com a cena. Uma equipe do Samu foi acionada, mas já encontrou o jovem sem vida.

MUDOU VERSÃO

À Polícia Militar, o proprietário do automóvel envolvido no atropelamento contou duas versões. Primeiro, enquanto uma guarnição ainda atendia à ocorrência no local, ele ligou para o Ciosp 190 e disse que havia emprestado o carro a uma amiga, que o teria devolvido todo danificado. Por essa razão, afirmou, ele havia entrado em contato, para saber se algum acidente tinha acontecido.

Depois, a segunda versão. O proprietário admitiu que estava dentro do carro no momento do atropelamento, mas que não era ele quem estava dirigindo o veículo. Ele disse que irá se apresentar na Delegacia na companhia de um advogado.

OUTRO CRIME

Frederico Albuquerque era irmão do namorado da adolescente acusada de matar Isabele Guimarães Rosa, de 14 anos, em um condomínio de luxo na capital do Estado. O caso ganhou repercussão nacional.

Isabele foi morta com um tiro no rosto disparado a queima roupa. Segundo o Ministério Público, a arma do crime pertencia à família de Frederico e foi ele quem buscou o irmão na casa da namorada logo após o crime. Ainda conforme as investigações, ele e o irmão trocaram mensagens via celular. Frederico o teria orientado.

A jovem acusada de autoria no crime, o pai de Frederico e o irmão, que levou a arma, foram denunciados pelo MP e se tornaram réus.