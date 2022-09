Virgínia retorna a SP acompanhada de Mauro Mendes

A primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, retornou a um hospital de São Paulo nesta quarta-feira (7) para a realização de novos exames e consultas médicas. Os procedimentos fazem parte do monitoramento do implante do stent no pâncreas. No início de junho, Virgínia foi submetida a um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor.

O atual governador do Estado e candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB), segue acompanhando a esposa. Os compromissos de campanha foram suspensos. O filho do casal, Luis Mendes, também acompanha a mãe.

A NOTA

Informamos que a primeira-dama Virginia Mendes se encontra em São Paulo desde ontem (07.09), e hoje (08.09) passará por exames que fazem parte do monitoramento do implante do stent.

O governador Mauro Mendes e o filho Luís Antônio, acompanham de perto todos os exames.

Ela também passará por consulta com seus médicos e assim que tivermos alguma atualização, informamos a todos.

Agradecemos todas as orações e boas energias. Deus abençoe a todos.