Viva a democracia

Briga de boteco. Assim pode ser definido o debate de ontem, na Rede Globo, entre os candidatos à Presidência da República. Um amontoado de xingamentos e ofensas de baixo nível que em nada contribuiu para o esclarecimento do eleitor indeciso. Para os que já se decidiram, de igual modo, nada de relevante foi apresentado capaz de fazer este eleitorado mudar de voto. Assim, o encontro de ontem foi absolutamente ineficaz. Não fedeu nem cheirou, como se diz.

O homem viveu nômade sobre a terra, pescando, caçando e coletando, até que realizou sua maior invenção: a agricultura. E assim que o homem conseguiu obter alimentos sem precisar se deslocar, surgiram as cidades e, inevitavelmente, a necessidade de uma estrutura de poder. Esse poder já foi manifestado de diversas formas. O primeiro modelo que nasceu foi o teocrático, em que o governante era um representante ou enviado de Deus ou o próprio Deus. Claro que esse modelo não se sustentou porque sua legitimação assenta-se no fato de todos os governados aceitarem ou crerem na divindade do governante.

Depois, foi a força militar a criadora dos governos. Aqueles que tinham mais espadas estabeleciam-se no poder. Os governantes eram, a rigor, grandes líderes militares. Essa forma de poder também não vingou, já que, para sua manutenção, a força militar que a gerou devia ser permanente, o que, por evidente, custava caro demais, consumindo recursos cada vez maiores e deixando o povo sempre sem qualquer benesse. Tornou-se impossível debelar os levantes populares que se sucederam durante os impérios militares.

Na idade média, a barbárie das armas foi substituída pela fragmentação do poder. O rei detinha um poder central, mas reconhecia autoridade nos detentores da terra, aos quais distribuía títulos de nobreza e certa autoridade e autonomia política e legislativa dentro de seus domínios. Eram os feudos, onde tudo era possível ao senhor feudal que, podemos afirmar, escravizava seus vassalos.

O problema foi que alguns entre os vassalos enriqueceram e criaram, a partir do século XVII o protótipo dos condomínios fechados de hoje, os burgos. Seus moradores, os burgueses, tinham a grana, mas não governavam. Era como se tivessem a bola, mas não entrassem em campo para jogar. A saída para eles foi a Revolução Francesa, com a deposição do governo e o estabelecimento do poder político através do voto; nascia a moderna democracia, cujo instrumento único de sua execução é a política.

A política, portanto, é a forma que temos de fazer o governo do povo funcionar. Assim considerada, a política foi a forma que encontramos de não nos matar, de não precisarmos voltar ao misticismo da teocracia, nem à truculência dos governos militares ou feudais. Dialogar com o diferente a fim de encontrarmos zonas de consenso que nos permita a convivência é essencial e, por isso, o debate de ontem à noite foi um desserviço à política, uma vez que xingamentos e ofensas promovem mais o terror que a democracia. Lamento que tenha transcorrido dessa forma.

E convido você a fazer justamente o que nos negou a maioria dos candidatos. Com respeito e amor à pátria, exerçamos nosso dever sacro de escolhermos nossos representantes, sem xingamentos ou ofensas, já que nós, diferente deles, amamos nosso país e a democracia. Viva a democracia.