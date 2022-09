Viviane Araújo mostra como está seu abdômen 23 dias após parto

Viviane Araújo usou os Stories de seu perfil no Instagram durante a tarde desta quinta-feira (29/09) para compartilhar com seus seguidores como está sua barriga 23 dias após o nascimento de Joaquim, seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão.

Seu filho nasceu no dia 6 de setembro e, na reta final de sua gestação, a atriz e dançarina revelou que chegou a ganhar cerca de 14 kg, chegando aos 79 kg.

No vídeo compartilhado na web, a fisioterapeuta da famosa mostra o resultado do abdômen pouco mais de três semanas após ela dar à luz, elogiando o resultado. Duas semanas após o nascimento do bebê, a atriz já havia perdido 11 kg, alcançando o peso de 68,1 kg.