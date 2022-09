Você é um juiz justo? | Entendendo Direito

Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Quero falar com vocês sobre um hábito tão comum quanto “andar para frente” e que tem e terá cada vez mais espaço no Judiciário, que é o cidadão como juiz.

Se você prestar bem atenção, no Tribunal do Júri já é assim, onde tem o juiz togado, presidindo a técnica jurídica, mas quem dá o veredito final é, na verdade os jurados, ou seja, eles são os juízes.

Verificando que os juízes togados, não conseguirão julgar todas as demandas que lhes chegam, o Legislativo, para aliviar a carga do Judiciário e para tentar dar mais velocidade as decisões de juízes, criaram a possiblidade que cidadãos comuns pudessem ser juízes em situações especiais, é a chamada arbitragem.

Na arbitragem Lei 9.307 de 1996, qualquer pessoa pode delegar a terceiro imparcial que seja o juiz do seu caso, quando se tratar de assuntos civis, como compra e venda, contrato, distrato, indenização, até mesmo dissolução de união estável sem filhos menores, ou mesmo relação trabalhista desde que o trabalhador ganhe por salário mensal duas vezes o valor máximo da aposentadoria do INSS.

O decidido pelo arbitro valerá como se fosse decidido por um juiz togado e se necessário o arbitro requisitará ao juiz togado o uso da força e esse autorizará o uso da força policial por ordem do arbitro.

Então sim, qualquer um imparcial pode ser escolhido juiz pelas partes para resolver o seu caso, e aí entramos no cerne da questão filosófica que eu convido você a pensar, você é um juiz justo?

Quero dar um aviso, é muito difícil ser justo, temos um problema psicológico que é conhecido com dissonância cognitiva, tudo que quebra ou ameaça a nossa coerência interna, nos faz recusar o assunto ou argumento na hora, ou seja, de tudo que já gosto estou inclinado a gostar e apoiar, e de tudo que tenho ressalva estou inclinado a condenar, não importa qual argumento seja.

Devido as redes sociais e a desenfreada exposição da vida particular das pessoas, temos tido a oportunidade de julgar mais e, não sei vocês, mas me vi condenando tudo e a todos a “torto e a direito”, vi-me com muita dificuldade de ser imparcial, e superar a dissonância cognitiva, sempre querendo elogiar o que eu já gosto e criticar o que não conheço.

Eu confesso, não tenho sido um juiz justo, e vocês?