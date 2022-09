Wellington atinge 58% das intenções de voto em Rondonópolis

Em Rondonópolis, o senador Wellington Fagundes (PL) segue líder absoluto nas intenções de voto ao Senado com 58%, conforme o Instituto Gazeta Dados. Ele cresceu quatro pontos percentuais em relação ao primeiro levantamento realizado no fim de agosto. Se as eleições fosse hoje, o senador teria 78,38% dos votos válidos na cidade onde ele tem domicílio eleitoral.

Em segundo lugar está o candidato Neri Geller (PP) com 11%. Ele também subiu quatros pontos percentuais em relação ao primeiro levantamento quando tinha 7% das intenções de voto em Rondonópolis. Tirando brancos e nulos, Neri teria 14,86% dos votos válidos.

Antônio Galvan (PTB) soma 3%. Na primeira rodada ele tinha 1%. Kassio Coelho (Patriota) e Feliciano Azuaga (NOVO) tem 1% dos votos. Antes sequer pontuaram.

Brancos e nulos são 6% das respostas e 20% não souberam ou não responderam.

O Instituto Gazeta Dados ouviu 380 eleitores em 86 bairros de Rondonópolis entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MT-01142/2022.