Wellington segue líder em nova pesquisa com 40,5%: Neri tem 14,3%

Na corrida ao Senado, o candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL) segue liderando as intenções de voto, segundo dados da nova rodada de pesquisa elaborada pelo instituto Percent Brasil, com 40,5%. A vantagem sobre os adversários segue larga a 11 dias da eleição.

Conforme a pesquisa, em segundo lugar aparece Neri Geller (PP), com 14,3% das intenções de voto. Em seguida: Antonio Galvan (PTB) com 5,7%; Jorge Yanai (DC) com 4% e o vereador Kássio Coelho com 1%. O candidato Feliciano Azuaga (Novo) soma 0,6% e o professor José Roberto (PSol) tem 0,5%. Os números foram colhidos na modalidade estimulada, quando uma lista dos candidatos é apresentada ao eleitor.

Nulos e brancos somam 4,8%. A pesquisa ainda mostra que 28,6% dos eleitores não souberam ou estão indecisos.

A pesquisa foi realizada de 17 a 19 de setembro, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento aplicou 1.200 entrevistas presenciais nas cinco regiões de Mato Grosso, seguindo critérios científicos como renda, sexo, idade e escolaridade.

A sondagem está registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números MT-01749/2022 e BR-07048/2022.