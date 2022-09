Whindersson Nunes é flagrado assistindo ao show de Luísa Sonza

Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que estão separados há dois anos, viraram assunto nas redes sociais neste domingo (4). O motivo foi um flagra feito por um internauta em que o humorista e youtuber aparece assistindo ao show da cantora e ex-mulher.

Nas imagens que viralizaram, Whindersson está nos bastidores do palco da apresentação de Luísa no Rock in Rio. “Será que ele vai participar do show?”, quis saber o internauta que gravou e publicou as imagens no Twitter.

Whindersson e Luísa se separaram em abril de 2020 após pouco mais de um ano da cerimônia de casamento. O término, na ocasião, envolveu muitas polêmicas e até rumores de traição. Atualmente, os dois estão solteiros.