Whindersson Nunes se explica após aparecer com ex de Vitão

Whindersson Nunes se explicou após Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão, publicar uma foto com ele. Os dois estão de viagem por Punta Cana, na República Dominicana, para comemorar o aniversário de Gabi Lopes. O humorista publicou fotos tiradas pela influenciadora, e internautas perguntaram se os dois estão em um relacionamento.

“Tá namorando”, comentou uma seguidora na publicação. Whindersson Nunes respondeu à fã e explicou que ele e Thaylise são apenas amigos.

“Não. A Thaylise Pivato é minha amiga. Tenham certeza que, no dia que eu namorar de novo, vocês vão demorar um pouco para saber. Mas não, não estou”, disse o comediante.

Os boatos de que os dois estariam namorando começaram após a influenciadora publicar uma foto com o humorista. “Amo viver a vida com você”, escreveu a ex-namorada de Vitão no post.