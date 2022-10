10 museus para conhecer em São Paulo (SP)

Não é segredo que a capital paulista concentra o maior número de museus do país. Um dos destaques é o Museu do Ipiranga que, após quase uma década fechado para o público, reabriu no mês de setembro, agora cheio de inovações tecnológicas. No mais, o MASP (Museu de Arte de São Paulo), é um dos mais importantes espaços culturais do Brasil, além de um cartão-postal da cidade. Outra preciosidade é a Pinacoteca de São Paulo, o mais antigo museu de artes plásticas do estado.

Confira, a seguir, 10 museus imperdíveis para conhecer em SP:

Museu do Ipiranga

Reaberto no último 7 de setembro, durante a celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, o museu passa a contar com o dobro do tamanho anterior e capacidade para receber até doze exposições simultâneas.

Endereço: Rua dos Patriotas, 20, Vila Monumento.

Instagram: @museudoipiranga

Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Cartão postal mais importante da capital paulista, o MASP já chama atenção do lado de fora, por seu formato icônico, que leva assinatura de Lina Bo Bardi. Do lado de dentro, abriga a maior coleção de arte de todo o hemisfério Sul, com cerca de 10.000 peças, abrangendo arte africana, das Américas, asiática, brasileira e europeia, desde a Antiguidade até o século 21, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e roupas, entre outros.

Endereço: Avenida Paulista, 1578, Bela Vista.

Instagram: @masp

Pinacoteca

Fundada em 1905, a Pinacoteca reúne um dos mais importantes acervos de obras de pintores e escultores brasileiros no país, como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Claudia Andujar.

Endereço: Praça da Luz, 2, Luz.

Instagram: @pinacotecasp

Museu Lasar Segall

Instalado na antiga residência do pintor e gravurista Lasar Segall, o museu homenageia esse que foi um dos artistas pioneiros do modernismo no Brasil.

Endereço: Rua Berta, 111, Vila Mariana.

Instagram: @museu_lasar_segall

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM)

Funcionando em um conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e reformado por Lina Bo Bardi, o acervo do museu conta com mais de 5.000 peças, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, vídeos e instalações que privilegiam o experimentalismo e expõe artistas do movimento de arte moderna e contemporânea, principalmente no Brasil.

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana.

Instagram: @mamoficial

Instituto Moreira Salles (IMS Paulista)

Este centro cultural abriga importantes patrimônios, divididos em quatro áreas: Fotografia, em mais larga escala, Música, Literatura e Iconografia. \O ambiente é moderno e super agradável, além de contar com um mirante que proporciona uma vista linda da Avenida Paulista.

Endereço: Avenida Paulista, 2424, Bela Vista.

Instagram: @imoreirasalles

Instituto Tomie Ohtake

Inspirada pelas formas abstratas da artista plástica Tomie Ohtake, o centro cultural chama a atenção com um prédio cheio de formas e cores no meio de Pinheiros. Além do acervo pessoal da artista que dá nome ao museu, o instituto sempre tem exposições de artistas novos.

Endereço: Rua Coropé, 88, Pinheiros.

Instagram: @institutotomieotahke

Museu da Língua Portuguesa

Instalado na antiga Estação da Luz, o Museu convida o público a aprender a sobre a língua portuguesa por meio de instalações lúdicas e interativas. A aposta em atrações interativas surpreende e nos dá uma verdadeira aula sobre as origens e a evolução da nossa língua.

Endereço: Praça da Luz, s/nº, Luz.

Instagram: @museudalinguaportuguesa

Museu de Arte Sacra

Para entender melhor a relação entre arte e religião, este museu é uma escolha certeira. Situado no Mosteiro da Luz, um prédio colonial do século XVIII, o museu reúne obras que chegam a ter mais de 300 anos, de grandes nomes da arte sacra, como o Aleijadinho.

Endereço: Av. Tiradentes, 676, Luz.

Instagram: @museuartesacra

Museu Catavento

Este Museu é dividido em quatro áreas totalmente interativas e tem como proposta passar um conteúdo educativo a partir de brincadeiras. Ele é perfeito para um passeio com crianças.

Endereço: Avenida Mercúrio, s/nº, Parque Dom Pedro II.

Instagram: @museucatavento