4 aplicativos para controlar os gastos do mês

O planejamento financeiro desempenha um papel muito importante em nossa independência. Somente com ele, você conseguirá organizar seus recursos para realizar seus sonhos, pagar dívidas em atraso e/ou viajar.

Para isso, alguns aplicativos podem ser muito úteis e te ajudar a entender melhor para onde o seu dinheiro está indo. Ficou interessado? Então confira as opções abaixo:

Minhas Economias

Ideal para quem tem ganhos variáveis, o Minhas Economias apresenta diversos recursos. Checar o saldo de suas contas bancárias, categorizar as receitas e os gastos, cadastrar parcelamentos e lembretes para pagamentos. O aplicativo conta com uma interface bastante simples e intuitiva.

Guiabolso

Bastante moderno e colorido, o Guiabolso atrai diversos usuários devido à suas funcionalidades. Através do app, você consegue conectar sua conta do banco e o cartão de crédito para consultar o extrato diretamente no aparelho. Assim, não é necessário preencher as despesas manualmente. Ele ainda oferece um gerenciador para que você registre suas metas financeiras, planeje os gastos e categorize-os.

Organizze

O Organizze Gastos se apresenta como uma das melhores opções do mercado para ordenar as contas e te ajudar a poupar dinheiro. Muito disso se deve a suas funcionalidades. Ele é capaz de acessar múltiplas contas de bancos e apresentar o saldo de cada uma delas. Dessa forma, é possível ter uma noção real de quanto há em caixa sem precisar acessar diversos sites ou aplicativos. Uma grande vantagem é poder acessar suas movimentações financeiras mesmo sem estar conectado à internet. Um ponto negativo, porém, é que todas as despesas devem ser anotadas manualmente no app.

Mobills

O Mobills disponibiliza planilhas financeiras, geração de relatórios e gráficos, alertas de prazos, criação de metas de orçamento e planejamento financeiro. O app oferece também o recurso de pesquisar a situação do seu CPF. A desvantagem do Mobills é que ele disponibiliza, depois do período de teste, funcionalidades mais específicas somente mediante assinatura. Dessa forma, você acaba tendo que pagar um pouco para poder economizar no futuro. Ainda que seja um investimento em sua vida financeira, a maioria dos usuários busca, em geral, por soluções gratuitas.