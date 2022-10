4 benefícios do abacate para a saúde

Os abacates podem ter uma série de benefícios para a saúde, incluindo melhorar a digestão, diminuir o risco de depressão e proteger contra o câncer.

Os abacates fornecem uma quantidade substancial de ácidos graxos monoinsaturados e são ricos em muitas vitaminas e minerais de fonte confiável. Incorporá-los em uma dieta variada e saudável pode proporcionar uma série de benefícios.

Com isso em mente, compartilho, abaixo, 12 benefícios do abacate para a saúde:

É rico em nutrientes

Abacates são uma fonte de vitaminas C, E, K e B6, bem como riboflavina, niacina, folato, ácido pantotênico, magnésio e potássio. Eles também fornecem luteína, beta-caroteno e ácidos graxos ômega-3. Além disso, os abacates contêm altos níveis de gorduras saudáveis ​​e benéficas, que podem ajudar uma pessoa a se sentir mais satisfeita entre as refeições.

É saudável para o coração

Em cada 100 g de abacate existem 76 miligramas de um esterol vegetal natural chamado beta sitosterol, cujo consumo pode ajudar na manutenção dos níveis saudáveis ​​de colesterol, que são importantes para a saúde do coração.

É ótimo para visão

Abacates contêm luteína e zeaxantina, dois fitoquímicos presentes no tecido ocular. Eles fornecem proteção antioxidante para ajudar a minimizar os danos, inclusive da luz UV. Além disso, os ácidos graxos monoinsaturados do abacate também auxiliam na absorção de outros antioxidantes lipossolúveis benéficos, fazendo com o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade seja reduzido.

Reduz o risco de depressão

Os abacates são uma boa fonte de folato, que desempenha um papel importante na saúde alimentar geral. Estudos também encontraram ligações entre baixos níveis de folato e depressão. O folato ajuda a prevenir o acúmulo de homocisteína, uma substância que pode prejudicar a circulação e a entrega de nutrientes ao cérebro. Revisões de pesquisas anteriores associaram o excesso de homocisteína com disfunção cognitiva, depressão e produção de serotonina, dopamina e norepinefrina, que regulam o humor, o sono e o apetite.