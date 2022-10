4 comédias românticas para quem não gosta de histórias “água com açúcar”

Antigamente, muitos filmes de romance costumavam seguir um mesmo padrão de roteiro, sem se aprofundar em temas mais complexos. Agora, cada vez mais, o ramo das comédias românticas tem se aprofundado em debates que incluem o feminismo, depressão, sexualidade, as cobranças da sociedade e muito mais.

Com isso em mente, compartilho com vocês 4 comédias românticas para ver na Netflix:

Combinação perfeita (2022)

Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela é constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Como Seria se…? (2022)

Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Um Match Surpresa (2021)

Natalie Bauer é uma jornalista em Los Angeles que escreve uma coluna de sucesso em que conta sobre seus encontros fracassados com caras de um aplicativo de namoro. Até que um dia ela engata um romance virtual com um homem aparentemente perfeito de outro estado. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.

Alguém Especial (2019)

Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.