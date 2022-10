O mundo tecnológico invadiu o nosso dia a dia e, cada vez mais, o número de pessoas que se interessam pela tecnologia aumenta. E quem disse que esse não pode ser o tema de um filme simplesmente maravilhoso?

Com isso em mente, compartilho com vocês 4 filmes para quem é apaixonado por tecnologia:

1 – Matrix

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix.

2 – 2001: Uma Odisséia no Espaço

Desde a “Aurora do Homem” (a pré-história), um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no nosso planeta. Quatro milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David Bowman (Keir Dullea) e Frank Poole (Gary Lockwood) é enviada à Júpiter para investigar o enigmático monolito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. Entretanto, no meio da viagem HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando um a um os tripulantes.

3 – Ex Machina: Instinto Artificial

Caleb (Domhnall Gleeson), um jovem programador de computadores, ganha um concurso na empresa onde trabalha para passar uma semana na casa de Nathan Bateman (Oscar Isaac), o brilhante e recluso presidente da companhia. Após sua chegada, Caleb percebe que foi o escolhido para participar de um teste com a última criação de Nathan: Ava (Alicia Vikander), uma robô com inteligência artificial. Mas essa criatura se apresenta sofisticada e sedutora de uma forma que ninguém poderia prever, complicando a situação ao ponto que Caleb não sabe mais em quem confiar.

4 – Ela (2013)



O filme “Ela” de 2013 conta a história de um homem chamado Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) que se apaixona por um sistema operacional, que tem a voz de Scarlett Johansson. O filme mostra de maneira delicada uma relação muito íntima entre uma pessoa e um sistema de inteligência artificial. É um retrato interessante de como a nossa relação com um computador ou um dispositivo eletrônico pode mudar no futuro. Além de uma história sobr tecnologia interessante, “Ela” é um ótimo filme. O diretor e roteirista Spike Jonze ganhou um Oscar por melhor roteiro original. O filme ainda foi indicado para outras quatro categorias na premiação.