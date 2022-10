4 maneiras de aumentar o colesterol ‘bom’ em seu corpo e reduzir o risco de doença cardíaca

O LDL ou lipoproteína de baixa densidade é o colesterol ruim que aumenta o risco de acidente vascular cerebral e doenças cardíacas. Já o HDL (lipoproteína de alta densidade), ou colesterol “bom”, é o responsável por absorver o colesterol e o transportar de volta ao fígado. Por isso, ter níveis altos de colesterol HDL pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares e manter seu coração saudável.

Mas, afinal, como aumentar o colesterol bom?

Coma alimentos ricos em niacina

A niacina (vitamina B3) é amplamente utilizada para aumentar os níveis de HDL. De acordo com um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina, acredita-se que a niacina reduz o risco de doenças cardiovasculares, diminuindo as concentrações de colesterol LDL e aumentando as de colesterol HDL. Alimentos como fígado animal, atum e salmão, cogumelos e batatas são uma boa fonte de niacina.

Exercite-se regularmente

Ter um estilo de vida ativo será benéfico para a saúde do seu coração. Um estudo publicado no PubMed, em 2016, mostra que o exercício físico é capaz de aumentar a concentração de HDL e diminuir a de LDL. Portanto, comece com uma caminhada diária de 20 a 30 minutos, que pode ser gradualmente aumentada para corrida e outros exercícios cardiovasculares.

Adicione oleaginosas em sua dieta

Oleaginosas como amêndoa, pistache, amendoim, castanha de caju e nozes são ricas em nutrientes e fibras saudáveis ​​para o coração. A fibra ajuda a bloquear a absorção de colesterol em nosso corpo. De acordo com um estudo de 2018, a castanha de caju pode reduzir a pressão arterial sistólica e aumentar as concentrações de colesterol HDL sem efeitos deletérios no peso corporal, glicemia ou outras variáveis ​​lipídicas.

Mantenha seu peso sob controle

Se você está com sobrepeso ou obeso, você está automaticamente em maior risco de doenças cardíacas. Estudos mostraram que diminuir sua gordura corporal em até 3% resulta em um aumento significativo nos níveis de HDL.