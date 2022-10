5 alimentos benéficos para quem tem pressão alta

Medicamentos, mudanças na dieta e outras modificações no estilo de vida podem reduzir a pressão alta ou a hipertensão, enquanto diminuem a probabilidade de desenvolver condições associadas. Isso é muito importante, uma vez que a pressão alta aumenta o risco de uma pessoa ter doenças cardíacas, derrames e doenças renais.

Com isso em mente, compartilhamos 5 alimentos que auxiliam a saúde de pessoas com pressão alta. Confira!

Banana

As bananas contêm potássio, que pode ajudar a controlar a hipertensão. De acordo com a American Heart Association (AHA), o potássio reduz os efeitos do sódio e alivia a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos.

Chocolate Amargo

O cacau, um ingrediente presente no chocolate amargo, contém flavonóides que podem ajudar a reduzir a pressão arterial, de acordo com informações da AHA. O estudo afirma ainda que uma pequena quantidade de chocolate de vez em quando pode fazer parte de uma dieta equilibrada.

Kiwi

Uma porção diária de kiwi pode ajudar a controlar a pressão arterial, sugere um estudo de 2015. As pessoas que comeram 3 kiwis por dia durante 8 semanas tiveram uma redução mais significativa na pressão arterial sistólica e diastólica do que aquelas que comeram 1 maçã por dia durante o mesmo período. Os autores do estudo observam que isso pode ser devido às substâncias bioativas nos kiwis.

Aveia

A aveia contém um tipo de fibra chamada beta-glucana, que pode ter benefícios para a saúde do coração, incluindo a pressão arterial. Um estudo realizado em 2020 revelou que o beta-glucano e a avenantramida C, ambos presentes na aveia, podem ajudar a prevenir a pressão alta e proteger a saúde do coração de outras maneiras.

Alho

O alho tem propriedades antibióticas e antifúngicas, muitas das quais podem ser devidas ao seu principal ingrediente ativo, a alicina. Uma revisão de 2020 concluiu que o alho pode reduzir: pressão arterial, rigidez arterial e colesterol. O alho pode melhorar o sabor de muitas refeições salgadas, incluindo frituras, sopas e omeletes. Também pode ser uma alternativa ao sal como aromatizante.