O chá de camomila é usado há muito tempo como um tratamento alternativo para diversos problemas de saúde. Atualmente, os pesquisadores estão explorando cada vez mais sua eficácia no gerenciamento de doenças, incluindo câncer e diabetes.

Com isso em mente, compartilhamos abaixo 5 benefícios do consumo de chá de camomila para a saúde, de acordo com a ciência. Confira:

Reduz as dores menstruais

Diversos estudos associaram o chá de camomila à redução das cólicas menstruais. Um estudo de 2010, por exemplo, descobriu que consumir chá de camomila por um mês pode reduzir a dor das cólicas menstruais. As mulheres no estudo também relataram menos ansiedade e angústia associada à dor menstrual.

Ajuda a baixar o nível de açúcar no sangue

Alguns estudos descobriram que o chá de camomila pode ajudar a reduzir o nível de açúcar no sangue em pessoas com diabetes. A pesquisa não mostra que a camomila seja um substituto viável para os medicamentos para diabetes, mas pode ser um complemento útil para os tratamentos existentes.

Ajuda no sono e no relaxamento

O chá de camomila é amplamente utilizado para ajudar as pessoas a relaxarem e adormecerem. Um estudo científico mostra que 10 de 12 pacientes cardiovasculares foram citados como “tendo adormecido” logo após consumir chá de camomila. Um punhado de outros estudos que analisam modelos clínicos também sugerem que o chá de camomila pode ajudar as pessoas a relaxar.

Trata os sintomas do resfriado

Evidências anedóticas e alguns estudos sugerem que a inalação de vapor com extrato de camomila pode aliviar alguns dos sintomas do resfriado comum.

Tratamento para condições de pele leves

Em 1987, um rápido estudo mostrou que a aplicação de extrato de camomila diretamente em uma ferida ajudava na cicatrização. Da mesma forma, alguns estudos descobriram que pomadas de camomila podem ajudar com eczema e condições inflamatórias leves da pele, embora não sejam tão eficazes quanto o creme de hidrocortisona.